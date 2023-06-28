Путин посетит Дагестан и встретится с главой республики

По словам пресс-секретаря президента России, это произойдет уже сегодня.

© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress

Президент России Владимир Путин сегодня посетит Дагестан. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что Путин прибудет в Дагестан по второй половине дня. Там состоится обсуждение вопросов туризма с традиционном обменом мнениями. На нем будут присутствовать министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев и глава Дагестана Сергей Меликов.

При этом, как заметил Дмитрий Песков, у Путина отдельно запланирована встреча с Меликовым.

Также Песков заявил, что спецпосланник папы римского сегодня проведет переговоры с Кремлем по поводу Украины.