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Путин посетит Дагестан и встретится с главой республики

Тимур Шерзад
13:33 28.06.2023
По словам пресс-секретаря президента России, это произойдет уже сегодня.
Путин посетит Дагестан и встретится с главой республики
© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress
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Президент России Владимир Путин сегодня посетит Дагестан. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 

Песков уточнил, что Путин прибудет в Дагестан по второй половине дня. Там состоится обсуждение вопросов туризма с традиционном обменом мнениями. На нем будут присутствовать министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев и глава Дагестана Сергей Меликов. 

При этом, как заметил Дмитрий Песков, у Путина отдельно запланирована встреча с Меликовым. 

Также Песков заявил, что спецпосланник папы римского сегодня проведет переговоры с Кремлем по поводу Украины.

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