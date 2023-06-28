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Суд в Москве заочно арестовал сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина, задержанного в Казахстане

Максим Крюков
18:18 28.06.2023
Сотрудника F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) Никиту Кислицина подозревают в неправомерном доступе к компьютерной информации.
Суд в Москве заочно арестовал сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина, задержанного в Казахстане
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
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Тверской районный суд столицы по ходатайству Главного следственного управления ГУ МВД по Москве заочно арестовал сотрудника F.A.C.C.T. (компания, занимающаяся разработкой технологий для борьбы с киберпреступлениями) Никиту Кислицина, которого подозревают в неправомерном доступе к компьютерным данным.

Согласно решению суда, Кислицын должен провести два месяца в СИЗО с момента его выдачи из-за границы или задержания в России. При этом на прошлой неделе, 22 июня, топ-менеджер российской компании был задержан в Казахстане. В настоящее время власти изучают основания для экстрадиции IT-специалиста по запросу Соединенных Штатов Америки. В F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) заявили, что претензии к сотруднику компании относятся к событиям десятилетней давности, когда он работал журналистом.

Теперь Министерство внутренних дел России подготовит необходимые документы в Генеральную прокуратуру, которая направит обращение к властям Казахстана с запросом о его выдаче. Как сообщает РИА Новости, генконсульство РФ в Алма-Ате попросило казахстанские власти воздержаться от ускоренной выдачи Кислицына в США.

В конце 2021 года основателю одной из компаний-лидеров в области кибербезопасности Group-IB Илье Сачкову продлили срок содержания под стражей в связи с возбужденным против него уголовным делом о государственной измене. Заседание суда проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, которые содержатся в уголовном деле. Сам Сачков отметил, что его дело никак не связано с деятельностью компании. Он также не исключил, что предъявленное ему обвинение может быть следствием его борьбы с международной киберпреступностью.

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