Суд продлил арест по делу о госизмене основателю Group-IB

Основателю одной из компаний-лидеров в области кибербезопасности Group-IB Илье Сачкову продлили срок содержания под стражей в связи с возбужденным против него уголовным делом о государственной измене.

Лефортовский суд Москвы удовлетворил суд ФСБ РФ и оставил Сачкова под арестом.

«Удовлетворено ходатайство следствия о продлении Сачкову меры пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца, до 28 февраля», - цитирует РИА Новости пресс-службу суда.

Слушание проходило в закрытом режиме, без присутствия публики в зале суда, что вызвано засекреченностью сведений, содержащихся в уголовном деле.

Основателя Group-IB отправили в СИЗО в конце сентября. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет. Как заявил адвокат Дмитрий Дихтярь, обвинения в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам Сачков не признает, а заведенное против него уголовное дело не связывает с профессиональной деятельностью основанной им компании.