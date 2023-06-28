«Не съели тебя волки?»: видео встречи пропавшего в тайге мальчика с отцом

Ребенок впоследствии рассказал правоохранителям, что умеет хорошо ориентироваться в лесу, а также знаком с правилами поведения в тайге.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В распоряжении «Звезды» оказались кадры встречи мальчика, заблудившегося в тайге в Амурской области, с отцом и волонтерами.

Ребенок пропал накануне во время прогулки в лесу с отцом и дядей. Целую ночь он провел в глухой тайге. Сам мальчик рассказал, что за это время ничего не ел и не пил, спал на траве. Также в лесу ему встретилась собака, которую он изначально принял за волка.

Сегодня спасатели увидели силуэт человека с вертолета, к этому месту отправилась пешая группа спасателей. Ребенка обнаружили в труднодоступной местности лесного массива. Мальчика доставили в поселок Архара, его осмотрели врачи, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Ребенок объяснил правоохранителям, что умеет хорошо ориентироваться в лесу, а также знаком с правилами поведения в тайге. Именно поэтому мальчик старался далеко не уходить с места, где он в последний раз видел отца и дядю, перед тем как потерялся.