Спасатель Леонов рассказал, как подготовить ребенка к прогулке по лесу

В частности, ребенку следует дать с собой свисток, которым он сможет воспользоваться в случае экстренной ситуации.

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Спасатель-доброволец Олег Леонов в беседе со «Звездой» рассказал о некоторых правилах безопасности, которые необходимо соблюдать, когда отправляешь в ребенком в лес. Дети в лесу не должны находиться без взрослых, подчеркнул он.

«Если взрослые идут в лес с детьми, значит дети все время с ними рядом, в яркой одежде - это важно, потому что ребенка всегда должно быть видно в лесу», - сказал он.

Одежда должна быть не только яркой, но еще и светоотражающей. Желательно, чтобы ребенок надел оранжевый жилет со светоотражающими полосками - его будет отлично видно даже за 150-200 метров днем и ночью при свете фонаря. Вещи должны быть непромокаемые, одеть ребенка следует с учетом того, чтобы ночью он не замерз.

Также ребенок должен взять с собой на прогулку в лес включенный, полностью заряженный мобильный телефон, а также внешний аккумулятор.

Леонов посоветовал дать ребенку с собой воду, а также свисток, которым он сможет воспользоваться в случае экстренной ситуации.

«Если он идет без этого, то риски очень велики, что ребенок сейчас за тремя сосенками куда-то не туда ступит и взрослый потеряет его из виду, дальше начнется большая поисково-спасательная операция», - объяснил эксперт.

Также взрослым рекомендуется перед тем, как отправится в лесу с ребенком, проиграть с ним ситуацию, при которой он потерялся - ребенок должен усвоить, что если такая ситуация произошла, ему нужно оставаться на одном месте и ждать, когда взрослые его найдут.

Ранее в тайге в Амурской области потерялся школьник. Сегодня утром стало известно о его спасении.