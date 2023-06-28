Спасенный из глухой тайги Приамурья мальчик рассказал, как с ним лежал «волк»

Ребенка увидели спасатели на вертолете, а затем к его местонахождению отправились пешие группы.

© Видео: МЧС РФ © Фото: ПСО «Амур»

Спасенный из глухой тайги мальчик рассказал, что делал, когда остался один в лесу, а также описал встречу с собакой, которую он сначала принял за волка. Кадры с рассказом ребенка опубликовало МЧС.

«Собака ко мне подошла... Я вообще сначала подумал, что это волк. Я встал, посмотрел - собака. Я позвал его: “Ко мне” - и он лег», - сказал ребенок.

Кроме того, он рассказал, что за все это время ничего не ел и не пил, в основном спал. Школьник объяснил, что заблудился, когда гулял с дядей - тот ушел за поворот, и парень потерял его из виду.

«Мы пошли с дядей Колей, и дядя Коля завернул, и я заворачиваю - смотрю, его нет... Начал кричать», - объяснил мальчик.

Ребенок пропал накануне, его поиски велись по земле, воде и воздуху. Спасатели при облете на Ми-8 обнаружили силуэт человека, однако посадить там вертолет не было возможности. На место направились наземные пешие группы и на вездеходах. Сегодня утром стало известно, что мальчик спасен, его жизни и здоровью ничего не угрожает.