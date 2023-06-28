В МО РФ сообщили о поражении пункта временной дислокации комсостава бригады ВСУ в Краматорске

Также официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил об ударах высокоточным оружием по топливным объектам Украины.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило о поражении пункта временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады противника. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В городе Краматорск Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ», - заметил Конашенков.

Также представитель российского оборонного ведомства рассказал об ударах ВКС России по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения ВСУ. По его словам, все неприятельские объекты были поражены в результате этих ударов.

Конашенков рассказал и о попытках противника наступать на трех направлениях - Донецком, Южно-Донецком и Запорожском. Все атаки успешно отбиваются, противник несет потери в живой силе и военной технике. Кроме того, российские военные нанесли удары по украинским резервам в Запорожской области, а на Херсонском направлении уничтожены диверсанты, пытавшиеся высадиться и закрепиться на северной части острова Антоновский.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.