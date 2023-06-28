Минобороны России сообщило об ударах высокоточным оружием по топливным объектам врага

Сообщается, что все назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута.

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Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков рассказал об ударах высокоточным оружием по топливным объектам неприятеля.

«Воздушно-космическими силами России нанесены удары высокоточным оружием по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВСУ на Донбассе», - заметил Конашенков.

Игорь Конашенков подчеркнул, что все назначенные объекты поражены, и заявил о том, что цель удара была достигнута.

Также официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал о поражении пункта временной дислокации комсостава бригады ВСУ в Краматорске.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.