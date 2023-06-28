Минобороны России сообщило об ударах высокоточным оружием по топливным объектам врага
Сообщается, что все назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков рассказал об ударах высокоточным оружием по топливным объектам неприятеля.
«Воздушно-космическими силами России нанесены удары высокоточным оружием по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВСУ на Донбассе», - заметил Конашенков.
Игорь Конашенков подчеркнул, что все назначенные объекты поражены, и заявил о том, что цель удара была достигнута.
Также официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал о поражении пункта временной дислокации комсостава бригады ВСУ в Краматорске.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.