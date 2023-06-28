Армия МО РФ заявило об уничтожении подразделения врага, пытавшегося закрепиться на острове Антоновский В течение суток на Херсонском направлении было уничтожено до 50 украинских боевиков. © Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России сообщило об уничтожении диверсионно-разведывательного подразделения противника на Херсонском направлении. «На Херсонском направлении умелыми действиями российских войск и огнем артиллерии уничтожено диверсионно-разведывательное подразделение противника при попытке высадки и закрепления на северной части острова Антоновский», - заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. Кроме этого, российские войска поразили пункт временной дислокации украинского комсостава, который находился в городе Краматорск на территории ДНР. Также Конашенков рассказал об ударах высокоточным оружием по топливным объектам врага. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика