МО РФ заявило об уничтожении подразделения врага, пытавшегося закрепиться на острове Антоновский
В течение суток на Херсонском направлении было уничтожено до 50 украинских боевиков.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Минобороны России сообщило об уничтожении диверсионно-разведывательного подразделения противника на Херсонском направлении.
«На Херсонском направлении умелыми действиями российских войск и огнем артиллерии уничтожено диверсионно-разведывательное подразделение противника при попытке высадки и закрепления на северной части острова Антоновский», - заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
Кроме этого, российские войска поразили пункт временной дислокации украинского комсостава, который находился в городе Краматорск на территории ДНР.
Также Конашенков рассказал об ударах высокоточным оружием по топливным объектам врага.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.