Путин: Россия и Белоруссия делают все, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик
Москва и Минск в условиях санкций развивают встречную торговлю, что дает возможность переориентировать производство. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал в ходе видеообращения на итоговой сессии X Форума регионов России и Белоруссии.
«Это помогает сохранить производства, переориентироваться на поставки потребителям двух наших стран», - сказал глава государства.
Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Россия и Белоруссия делают все возможное, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик и иммунитет к санкционному давлению.
Также Путин назвал сердцем союзнических отношений двух стран крепнущее из года в год сотрудничество регионов.
«Белоруссия является первым по объему торговли партнером России среди участников Содружества Независимых Государств и четвертым - во всем мире», - отметил президент РФ.
Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что координация Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко происходит ежедневно.