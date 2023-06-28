Путин: Россия и Белоруссия делают все, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик

Российский лидер назвал сердцем союзнических отношений двух стран крепнущее из года в год сотрудничество регионов.

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Москва и Минск в условиях санкций развивают встречную торговлю, что дает возможность переориентировать производство. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал в ходе видеообращения на итоговой сессии X Форума регионов России и Белоруссии.

«Это помогает сохранить производства, переориентироваться на поставки потребителям двух наших стран», - сказал глава государства.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Россия и Белоруссия делают все возможное, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик и иммунитет к санкционному давлению.

Также Путин назвал сердцем союзнических отношений двух стран крепнущее из года в год сотрудничество регионов.

«Белоруссия является первым по объему торговли партнером России среди участников Содружества Независимых Государств и четвертым - во всем мире», - отметил президент РФ.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что координация Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко происходит ежедневно.