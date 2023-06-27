В стране и мире Песков рассказал, что координация Путина и Лукашенко происходит ежедневно Анна Назайкина Это характеризует союзнический характер отношений России и Белоруссии, подчеркнул представитель Кремля. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Координация лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко происходит ежедневно. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Представитель Кремля подчеркнул, что это характеризует союзнический характер отношений между двумя государствами. «Обмен мнениями президентов, координация деятелей и так далее - это то, что происходит практически на ежедневной основе, это диктует характер наших особых отношений, нашего Союзного государства», - заявил он. Песков добавил, что Лукашенко является главой братской для РФ Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ также назвал белорусского лидера опытным, мудрым и закаленным. Экспертное мнение и аналитика