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Песков рассказал, что координация Путина и Лукашенко происходит ежедневно

Анна Назайкина
12:49 27.06.2023
Это характеризует союзнический характер отношений России и Белоруссии, подчеркнул представитель Кремля.
Песков рассказал, что координация Путина и Лукашенко происходит ежедневно
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Координация лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко происходит ежедневно. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля подчеркнул, что это характеризует союзнический характер отношений между двумя государствами.

«Обмен мнениями президентов, координация деятелей и так далее - это то, что происходит практически на ежедневной основе, это диктует характер наших особых отношений, нашего Союзного государства», - заявил он.

Песков добавил, что Лукашенко является главой братской для РФ Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ также назвал белорусского лидера опытным, мудрым и закаленным.

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