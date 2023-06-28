В ЦБ РФ допустили возможность повышения ключевой ставки

Ключевая ставка не менялась с сентября прошлого года.

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На предстоящем заседании совета директоров Банка России могут повысить ключевую ставку. Она не менялась с сентября прошлого года. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин.

По его словам, ранее ставка 7,5% была достаточной, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4%. Однако в данный момент видно, что баланс рисков все больше смещен в проинфляционную сторону.

«На предстоящем заседании совета директоров Банка России допускают возможность повышения ключевой ставки после этого значительного периода», - цитирует РИА Новости Алексея Заботкина.

Напомним, ранее в Центробанке сообщили о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. Соответствующее решение принято 9 июня.

В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что у России есть «подушка безопасности» в неподверженных санкциям активах. Эти резервы формируются исходя из того, какие активы не могут быть использованы для давления на страну.