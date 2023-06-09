ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

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В Центробанке сообщили о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. Соответствующее решение принято в пятницу, 9 июня.

«Совет директоров Банка России 9 июня 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых», - следует из сообщения на сайте ЦБ.

Отмечается, что текущие темпы прироста цен продолжают расти, а инфляционные ожидания населения остаются на повышенном уровне.

В Центробанке также допустили возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% в 2024 году и в дальнейшем. По прогнозам Банка России, годовая инфляция в 2023 году составит от 4,5% до 6,5%, но уже в 2024-м вернется к 4%.

Ранее Эльвира Набиуллина делала прогноз, что вернуться к ключевой ставке ЦБ РФ в 5-6% получится к 2025 году. По ее мнению, ключевая ставка ЦБ выше уровня нейтральной, то есть в 5-6%, необходима, чтобы снижать инфляцию постепенно.