Набиуллина заявила, что у России есть подушка безопасности в не подверженных санкциям активах

Резервы формируются исходя из того, какие активы не могут быть использованы для давления на страну.

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У России есть «подушка безопасности» в не подверженных санкциям активах. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, резервы формируются исходя из того, какие активы не могут быть использованы для давления на страну.

«Мы можем сейчас себя достаточно спокойно чувствовать», - добавила Набиуллина.

Она также отметила, что идет работа по возврату замороженных резервов ЦБ в долларах и евро, сообщает ТАСС. Переговорам по этому вопросу способствуют ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран.

Напомним, по итогам прошлого года РФ заняла четвертое место по объемам золотовалютных резервов в мире. После начала спецоперации Запад усилил санкции и заблокировал около половины золотовалютных резервов России.

Страны Евросоюза уведомили о возможности использовать часть замороженных активов РФ - 33,8 млрд евро - для восстановления Украины. По мнению юристов, для ареста активов нет четких правовых оснований. Вместо этого Брюссель может объединить их и извлечь из них прибыль.