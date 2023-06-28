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Поисковики показали первые кадры с мальчиком, спасенным из тайги Приамурья

Анна Назайкина
12:10 28.06.2023
Ребенок потерялся вчера. Как утверждалось, в лесу он отстал от отца и брата.
© Видео: ПСО «Амур» © Фото: ПСО «Амур»
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Опубликовано первое видео со спасенным из тайги мальчиком, который ранее заблудился в Амурской области. Кадры «Звезде» предоставил поисково-спасательный отряд «Амур».

Ребенок потерялся в лесу в минувший вторник, 27 июня. Как ранее утверждалось, он отстал от отца и брата. Спасением школьника занимались поисковики, полицейские, охотники, кинологи и сотрудники МЧС, привлекался вертолет.

Сегодня в СК сообщили, что поиски ребенка успешно завершены - его нашли живым в лесу Архаринского муниципального округа в труднодоступной местности. Мальчик провел целую ночь в глухой тайге.

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Найден потерявшийся в тайге в Амурской области мальчик
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