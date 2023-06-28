Поисковики показали первые кадры с мальчиком, спасенным из тайги Приамурья

Ребенок потерялся вчера. Как утверждалось, в лесу он отстал от отца и брата.

© Видео: ПСО «Амур» © Фото: ПСО «Амур»

Опубликовано первое видео со спасенным из тайги мальчиком, который ранее заблудился в Амурской области. Кадры «Звезде» предоставил поисково-спасательный отряд «Амур».

Ребенок потерялся в лесу в минувший вторник, 27 июня. Как ранее утверждалось, он отстал от отца и брата. Спасением школьника занимались поисковики, полицейские, охотники, кинологи и сотрудники МЧС, привлекался вертолет.

Сегодня в СК сообщили, что поиски ребенка успешно завершены - его нашли живым в лесу Архаринского муниципального округа в труднодоступной местности. Мальчик провел целую ночь в глухой тайге.