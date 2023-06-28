Патрушев встретился с главнокомандующим силами правопорядка Ирана Раданом
Стороны обсудили вопросы, связанные с продолжением взаимодействия двух стран по линии правоохранительных органов и спецслужб.
© Видео: Совбез России © Фото: Совбез России
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве встречу. Гостем стал главнокомандующий силами правопорядка Ирана Ахмад Реза Радан. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза РФ.
Стороны обсудили вопросы, связанные с продолжением взаимодействия России и Ирана по линии правоохранительных органов и спецслужб.
Ранее Патрушев заявил, что Соединенные Штаты и Британия хотят обострить ситуацию в Центральной Азии.
Также он отметил, что страны Запада повторяют путь Адольфа Гитлера и его приспешников.