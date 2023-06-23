Патрушев обвинил США и Британию в стремлении обострить ситуацию в Центральной Азии

Население Центральной Азии, как отметил Патрушев, оказалось в эпицентре информационной войны со стороны стран Запада, который стремится продавить на Восток чуждые здесь ценности.

© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

США и Великобритания с помощью информационной войны хотят расколоть население стран Центральной Азии и дестабилизировать ситуации в регионе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Центральная Азия стала приоритетным объектом их информационного воздействия для установления контроля над населением», - отметил он.

По словам Патрушева, США и Британия вторгаются в общественную жизнь Центральной Азии, чтобы в перспективе заручиться поддержкой населения, которое примет новые, нехарактерные для стран Востока ценности.

«Манипулирование общественным мнением со стороны Вашингтона и Лондона направлено на обострение внутриполитической обстановки, давление на власти и формирование прослойки населения, разделяющей ценности, чуждые многовековым традициям центральноазиатских народов», - подчеркнул Патрушев.

Напомним, что сегодня Патрушев провел встречу с секретарями советов безопасности «Центральная Азия и Россия» в Алма-Ате. Среди затронутых тем обсуждалась проблема биологического оружия, в частности расово-ориентированных вирусов, которые, по данным Патрушева, разрабатывают биолаборатории Пентагона.