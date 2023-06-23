В стране и мире Патрушев заявил, что коллективный Запад повторяет путь Гитлера Игнат Далакян Секретарь Совбеза РФ отметил, что страны Запада пытаются расчленить Россию. © Фото: Арам Нерсесян, РИА Новости Читайте нас на: Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что страны коллективного Запада повторяют путь Адольфа Гитлера, возродив нацистскую идеологию. «Сегодня коллективный Запад, возродив нацистскую идеологию, повторяет путь Гитлера и его приспешников», - цитирует РИА Новости Патрушева, который выступил на встрече секретарей совбезов стран Центральной Азии и России в Алма-Ате. Секретарь Совбеза РФ отметил, что при этом Запад пытается уничтожить и расчленить Российскую Федерацию, а также навсегда лишить самостоятельности республики бывшего Советского Союза. Ранее Николай Патрушев заявлял, что американское оборонное ведомство намерено создавать расово-ориентированные вирусы. Согласно его словам, разработкой таких вирусов занимаются американские биолаборатории. Экспертное мнение и аналитика