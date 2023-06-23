Патрушев заявил, что коллективный Запад повторяет путь Гитлера
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что страны коллективного Запада повторяют путь Адольфа Гитлера, возродив нацистскую идеологию.
«Сегодня коллективный Запад, возродив нацистскую идеологию, повторяет путь Гитлера и его приспешников», - цитирует РИА Новости Патрушева, который выступил на встрече секретарей совбезов стран Центральной Азии и России в Алма-Ате.
Секретарь Совбеза РФ отметил, что при этом Запад пытается уничтожить и расчленить Российскую Федерацию, а также навсегда лишить самостоятельности республики бывшего Советского Союза.
Ранее Николай Патрушев заявлял, что американское оборонное ведомство намерено создавать расово-ориентированные вирусы. Согласно его словам, разработкой таких вирусов занимаются американские биолаборатории.