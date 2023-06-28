В Ленобласти попал в аварию генерал МВД Александр Травников

Офицера в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

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Бывший начальник Санкт-Петербургского университета МВД России, генерал-лейтенант полиции Александр Травников попал в аварию, катаясь на квадроцикле. Об этом сообщает газета «Известия».

По ее данным, офицер не справился с управлением и врезался в препятствие. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу с травмой живота и разрывом почки.

Отмечается, что происшествие случилось недалеко от загородного дома офицера в деревне Липовая Гора.

Напомним, накануне в Самарской области произошла крупная авария. На 110-м километре автодороги А-300 столкнулись микроавтобус и легковушка.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек. По предварительной версии, аварию спровоцировал водитель из Киргизии, который управлял легковушкой Hyundai.