В Ленобласти попал в аварию генерал МВД Александр Травников
Бывший начальник Санкт-Петербургского университета МВД России, генерал-лейтенант полиции Александр Травников попал в аварию, катаясь на квадроцикле. Об этом сообщает газета «Известия».
По ее данным, офицер не справился с управлением и врезался в препятствие. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу с травмой живота и разрывом почки.
Отмечается, что происшествие случилось недалеко от загородного дома офицера в деревне Липовая Гора.
Напомним, накануне в Самарской области произошла крупная авария. На 110-м километре автодороги А-300 столкнулись микроавтобус и легковушка.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек. По предварительной версии, аварию спровоцировал водитель из Киргизии, который управлял легковушкой Hyundai.