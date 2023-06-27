В ГИБДД рассказали подробности ДТП с шестью погибшими на самарской трассе

© Фото: ГУ МВД по Самарской области

Крупную дорожную аварию в Самарской области, в которой погибли шестеро, предположительно спровоцировал водитель из Киргизии, который управлял легковым автомобилем Hyundai. Легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с минивэном Honda, сообщил глава управления ГИБДД Самарской области Юрий Некрасов.

Столкновение произошло на трассе А-300 Самара - Большая Черниговка у границы с Казахстаном ночью 27 июня. Водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли на месте. Все они иностранцы.

Погиб также один пассажир минивэна. Число пострадавших выросло до восьми человек. Всем им, в том числе водителю Honda, оказывают медицинскую помощь.

Полицейские и следователи устанавливают все обстоятельства ДТП. Движение временно пущено в обход участка, где произошла авария.