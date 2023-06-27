Число погибших в ДТП в Самарской области выросло до шести
Еще шесть человек госпитализированы.
© Фото: ГУ МВД по Самарской области
В результате ДТП на 110 км автодороги А-300 погибли шесть человек, еще шестеро госпитализированы с травмами, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Ранее сообщалось о гибели пяти человек.
Авария произошла 27 июня примерно в 01.30. Столкнулись два автомобиля - микроавтобус и легковушка. Другие подробности случившегося пока не известны.
На месте происшествия работают следователи, руководство ГИБДД Самарской области и регионального главка МВД России. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.