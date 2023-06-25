В Британии более 10 тысяч граждан потребовали референдум для отмены антироссийского курса

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Петиция с требованием провести референдум о пересмотре дальнейшего курса взаимоотношений Великобритании с Россией и Украиной собрала в воскресенье 10 тысяч подписей. Об этом следует из опубликованного на сайте британского парламента прошения, на которое теперь должно ответить правительство.

По мнению авторов петиции, выбранный курс Лондона в отношении России и Украины наносит экономический ущерб британцам. В связи с чем авторы обратились к правительству Соединенного Королевства, призывая провести в ближайшие полгода общенациональный референдум, по итогам которого пересмотреть текущий курс или немедленно «отказаться от экономически самоубийственных санкций против России», которые стали причиной роста цен на энергетику, и прекратить многомиллиардные поставки оружия Украине.

Они также считают, что властям Великобритании стоит занять позицию «нейтрального примирителя» в украинском вопросе. Следующий шаг - обсуждение петиции в парламенте королевства. Для этого необходимо собрать в 10 раз больше подписей, чтобы перешагнуть отметку в 100 тысяч.

Ранее обозреватель Times заявил, что Россия сделала исторический шаг, и Запад должен его принять. По его мнению, европейские страны оказались в уязвимом положении.