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Daily Mail сообщила о нежелании Абрамовича отдавать все деньги от продажи «Челси» Украине

Владимир Рубанов
14:54 18.06.2023
Но ни правительство Великобритании, ни Еврокомиссия не согласятся на такой шаг, пока действуют санкции против России, пишет издание.
Daily Mail сообщила о нежелании Абрамовича отдавать все деньги от продажи «Челси» Украине
© Фото: Сергей Карпухин, РИА Новости
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Миллиардер Роман Абрамович отказывается подписывать документы о перечислении на нужды Украины вырученные от продажи «Челси» 2,3 млрд фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail. По информации издания, Абрамович хочет, чтобы существенная часть денег досталась россиянам, пострадавшим от конфликта. Но ни правительство Великобритании, ни Еврокомиссия не согласятся на такой шаг, пока действуют санкции против России.

Несмотря на то что Абрамович сам находится под санкциями, он должен «дать согласие» на выделение средств. Источники издания в министерстве иностранных дел подтвердили, что это так. Сначала предполагалось, что деньги будут переведены прошлым летом, потом - в январе. Но пока нет никаких гарантий, что это произойдет.

Абрамовичу пришлось продать «Челси» в прошлом году из-за давления и санкций. Тогда представители миллиардера заявляли, что он «хочет, чтобы вырученные средства были переданы в благотворительный фонд для нужд пострадавших по обе стороны конфликта между Россией и Украиной».

2,3 миллиарда фунтов стерлингов остаются на замороженном банковском счете в Великобритании. Он принадлежит компании, контролируемой Абрамовичем. Правила, касающиеся высвобождения денег, позволяют направить их исключительно на украинские гуманитарные цели.

Ранее сообщалось, что Канада начала конфискацию активов, принадлежащих Абрамовичу. Конфискованные средства власти страны собирались использовать для «восстановления Украины» и «компенсаций жертвам».

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