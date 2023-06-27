Призывы сотрудничать с ФБР показывают даже при помощи контекстной рекламы в соцсетях, поисковиках и видеохостингах.

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Американские спецслужбы все более навязчиво пытаются вербовать дипломатов, работающих в постпредстве РФ при ООН. Об этом заявила зампостпреда Мария Заболоцкая. По ее словам, для показа призывов сотрудничать с ФБР используется контекстная реклама в соцсетях, поисковых системах и видеохостингах, включая Youtube. Отмечается, что интернетом дело не ограничивается.

«Агитационные листовки аналогичного содержания регулярно расклеиваются у постпредства, его жилкомплекса, а также по маршрутам следования наших дипломатов до места работы и обратно», - отметила Мария Заболоцкая.

К работникам постпредства подходят даже на улице и в аэропорту. По словам Марии Заболоцкой, США целенаправленно применяют комплекс мер, направленных на снижение эффективности взаимодействия постпредства с ООН и оказание психологического давления на дипломатов.

Напомним, недавно Россия распространила среди участников Совета Безопасности ООН письмо с заявлениями главы военной разведки Украины о готовности «убивать россиян по всему миру». Постпред при организации Василий Небензя отметил, что высказывания Кирилла Буданова являются вопиющим примером русофобии и подстрекательством к насилию.

Однако руководство ООН по сути никак на отреагировало. Офис генсека организации «пытается прикрыться общими словами о недопустимости любых терактов» и пытается поставить под вопрос подлинность подобных заявлений.