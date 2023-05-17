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Россия распространила в ООН заявления главы ГУР Украины Буданова об убийствах россиян

Ян Брацкий
19:21 17.05.2023
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что высказывания главы украинской разведки Кирилла Буданова являются вопиющим примером русофобии и подстрекательством к насилию.
Россия распространила в ООН заявления главы ГУР Украины Буданова об убийствах россиян
© Фото: Luiz Rampelotto, EuropaNewswire, GlobalLookPress
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Россия распространила среди участников Совета Безопасности ООН письмо с заявлениями главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру».

«Это вопиющий пример ненавистнических высказываний, русофобии, подстрекательства к насилию по национальному признаку», - цитирует российского постпреда при организации Василия Небензю РИА Новости.

Дипломат обратил внимание своих коллег на то, что подобные призывы нарушают как минимум Конвенцию об устранении всех форм расовой дискриминации. Еще одним проявлением ненавистнических высказываний Небензя назвал социологический опрос одного из украинских новостных агентств, в котором у читателей интересовались, кого из российских журналистов и общественников следует убить после Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.

Ранее стало известно о заочном аресте начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Лефортовским судом Москвы. Он обвиняется в организации терактов на территории России. Среди предъявленных обвинений - незаконный оборот оружия и взрывчатки, а также создание террористического сообщества.

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