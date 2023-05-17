В постпредстве РФ заявили, что руководство ООН не отреагировало на призывы к убийству россиян

© Фото: Luiz Rampelotto, EuropaNewswire, GobalLookPress

Руководство ООН по сути никак на отреагировало на призывы главы военной разведки Украины к убийству россиян по всему миру. Об этом заявили в постпредстве РФ при организации.

«Руководство ООН, по сути, никак не отреагировало на высказывания Кирилла Буданова, содержащие явный язык ненависти и призывы к насилию по национальному признаку», - говорится в заявлении в Telegram-канале постоянного представительства.

Отмечается, что офис генсека организации «пытается прикрыться общими словами о недопустимости любых терактов» и пытается поставить под вопрос подлинность подобных заявлений. Как отметили в постпредстве, такое странное поведение свидетельствует о политической ангажированности. Там также призвали руководство и информационные службы воздержаться от двойных стандартов и отреагировать на вопиющие призывы к убийству российских граждан.

Россия ранее распространила среди участников Совета Безопасности ООН письмо с заявлениями главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру».