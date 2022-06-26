В Самарской области погибли пять человек в результате ДТП

По данным МЧС, машина съехала в кювет и вскоре загорелась.

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В Самарской области в населенном пункте Камышла автомобиль съехал в кювет, а затем наехал на надворную постройку. В результате этого машина загорелась на площади 35 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Самарской области, пожар удалось ликвидировать. По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек.

«В результате ДТП к сожалению есть погибшие. Пожарно-спасательные подразделения проводили деблокирование погибших. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов», - говорится в сообщении регионального спасательного ведомства.

Ранее в Лазаревском районе Сочи потоком воды вследствие наводнения унесло в Черное море два легковых автомобиля. Машины были припаркованы под эстакадой на берегу горной реки Чвижепсе. Спасателям удалось найти тела погибших из числа пропавших людей.