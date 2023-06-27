Бойцы военной полиции и ополченцы Запорожья рассказали о совместной службе

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Бойцы военной полиции в Запорожской области не только обеспечивают правопорядок, но и участвуют в разминировании. Работают в круглосуточном режиме и всегда готовы оказать помощь. Военнослужащие должны быть готовы к любому развитию событий. Поэтому отрабатывают на полигоне стрельбу из различных типов вооружения. Но идеальные навыки владения оружием еще не гарант хорошей работы. Специфика задач военной полиции такая, что действовать чаще всего приходится группами и в самых непредсказуемых условиях: в дождь и в жару, ночью и днем, в широком поле и в тесных коридорах зданий.

«Полигоны дают психологическую подготовку, чтобы человек мог применить оружие. Это все идет на слаженность. Все мероприятия, которые здесь были: выехали, закрепились, отработали», - рассказал военнослужащий военной полиции с позывным «Добрый».

Слаженность действий отрабатывают в условиях максимально близких к реальному возникновению нештатной ситуации. Например при задержании вооруженных злоумышленников. Они пытались вырваться из города, когда путь им преградили военные полицейские. Это лишь тренировка, но военные действуют точно и оперативно. Ошибки или промедления в таких ситуациях недопустимы. Но подобные сценарии скорее исключение, чем правило. Чаще людей в форме можно увидеть на улицах города. Патрулирование и поддержание правопорядка - это их основная и ежедневная задача. И речь не только о военной сфере.

«Люди обращаются к нам с различными просьбами: у кого-то украли машину, у кого-то потерялся ребенок - ситуации бывают разные. Группа быстрого реагирования военной полиции всегда в круглосуточном дежурстве, всегда готова оказать незамедлительную помощь. Все задачи мы выполняем во взаимодействии исключительно с министерством внутренних дел, с войсками национальной гвардии, с федеральной службой безопасности», - отметил начальник военной полиции Запорожской области с позывным «Чинар».

Российским силовикам сегодня помогают и добровольческие формирования. В Запорожской области указом губернатора Евгения Балицкого было создано движение «Народное ополчение». В рядах добровольцев те, кто прошел подготовку и доказал свое желание и умение работать в отрядах.

«Я и мои бойцы готовы в любой момент встать на защиту рубежей и двинуться на любой рубеж, куда прикажет Родина. Мы здесь не перебираем, где находиться. Сейчас страна дала команду здесь находиться и патрулировать. Дадут команду выдвинуться на линию боевого соприкосновения - выдвинемся. Есть люди у меня, которые прошли боевую подготовку и поэтому могут выполнять задачи прямо сейчас», - признался командир добровольческого подразделения с позывным «БТР».

Вместе с военными добровольцев сегодня можно встретить в общественных местах, возле важных стратегических объектов и на укрепленных блокпостах. В частности, здесь «народные ополченцы» помогают военной автоинспекции поддерживать порядок и регулировать потоки транспорта.

«В условиях военного положения приоритет остается за военным транспортом. Мы осуществляем безопасность дорожного движения, стараемся не допустить дорожно-транспортные происшествия с военным транспортом», - сказал начальник ВАИ Запорожской области с позывным «Пересвет».

Задача военной автоинспекции по возможности развести гражданские и военные автомобили в транспортном потоке. А там, где это не возможно, колонны с грузами следуют в сопровождении инспекторов. В случае опасности помощь им окажут те самые бойцы военной полиции и добровольцы. Ведомства работают сообща и вместе следят за правопорядком на улицах городов и за их пределами.