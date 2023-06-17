Военные полицейские организовали патрулирование Шебекино и Новой Таволжанки

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Министерство обороны Российской Федерации показало кадры работы военнослужащих военной полиции Западного военного округа по обеспечению безопасности движения транспорта и правопорядка в Шебекино и Новой Таволжанке в Белгородской области.

Военные полицейские патрулируют улицы и проверяют документы. Оборудованы пропускные пункты, на которых осуществляется досмотр перевозимых грузов. Также военнослужащие помогают местным жителям.

«Выставили посты на въездах и организовали охрану муниципальных объектов и частных домовладений», - отмечает военный комендант Белгорода.

Местные жители отмечают, что сейчас в населенных пунктах относительно тихо.

«По нашим данным, отодвинули этих чертей. Пока тихо. У нас в селе пока спокойно. Факты мародерства не замечены», - говорит Алексей.

Кроме того, бойцы ВП совместно с инженерными подразделениями выезжают по заявкам об обнаружении взрывоопасных предметов, их частей или оружия, организуют работу по разминированию.

Отметим, большинство жителей Шебекино и Новой Таволжанки эвакуировались. Многих поселили в пунктах временного размещения. Однако есть те, кто решил остаться дома.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.