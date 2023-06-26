Военные полицейские отработали противодействие диверсантам в тыловой зоне СВО

В составе боевых групп при поддержке подразделений усиления все нарушители блокируются и задерживаются для дальнейшего выяснения обстоятельств.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военные полицейские отточили навыки ведения боев в городе, а также борьбы с диверсантами на освобожденных территориях. Кадры тренировки российских военнослужащих в тыловых районах публикует Минобороны России.

Военнослужащие управляют бронетехникой, проходят курс тактической медицины и учатся с помощью беспилотников выявлять подозрительных лиц.

Кроме того, отрабатываются меры противодействия и задержания нарушителей правопорядка, пытавшихся прорваться через блокпосты на автомобилях.

Ранее корреспондент Игорь Лапик в сюжете «Звезды» рассказал, как российские бойцы под Кременной заняли опорный пункт украинских националистов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.