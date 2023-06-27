Лукашенко подтвердил, что Пригожин прибыл в Белоруссию

© Фото: kremlin.ru, GlobalLookPress

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин приехал в республику. Об этом белорусский лидер сообщил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.

«Гарантии безопасности, как он (президент России Владимир Путин. - Прим. ред.) вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси», - передает слова Лукашенко информагентство БелТА.

Глава республики также напомнил о своем обещании помочь бойцам и командирам ЧВК «какое-то время у нас перекантоваться». Кроме того, Лукашенко отметил, что согласился с заявлением министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, который сказал, что ему бы «такое подразделение в армии не помешало».

Ранее Александр Лукашенко заявил, что целая бригада белорусских силовиков была готова к переброске на территорию РФ в случае необходимости. По его словам, армия, правоохранительные органы и спецподразделения на фоне попытки вооруженного мятежа в России были приведены в полную боевую готовность.