Путин: из-за попытки мятежа не пришлось снимать боевые подразделения из зоны СВО

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Во время попытки мятежа не пришлось снимать боевые подразделения, задействованные в зоне специальной операции. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время обращения к военнослужащим на Соборной площади в Кремле.

Глава государства отметил, что силовые структуры обеспечили безопасность важных объектов, приграничных регионов и прочность тыла боевых соединений, продолжавших героически бороться с украинскими националистами.

«Нам не пришлось снимать боевые подразделения с зоны СВО», - сказал Владимир Путин.

Напомним, ранее российский лидер выразил признательность своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко за вклад в разрешение ситуации с попыткой мятежа. Он отметил, что патриотический настрой граждан и консолидация российского общества сыграли в эти дни решающую роль.