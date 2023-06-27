Путин заявил, что военнослужащие фактически остановили гражданскую войну 24 июня
Глава государства подчеркнул, что военнослужащие действовали четко и слаженно.
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Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к российским военнослужащим на Соборной площади, заявил, что им фактически удалось остановить гражданскую войну 24 июня.
Военнослужащие действовали четко и слаженно, отметил российский лидер.
«В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге», - сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что российские военные в тяжелый для страны час встали на пути у смуты.