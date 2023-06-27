В стране и мире Путин заявил, что военнослужащие фактически остановили гражданскую войну 24 июня Анна Назайкина Глава государства подчеркнул, что военнослужащие действовали четко и слаженно. © Видео: kremlin.ru © Фото: kremlin.ru Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к российским военнослужащим на Соборной площади, заявил, что им фактически удалось остановить гражданскую войну 24 июня. Военнослужащие действовали четко и слаженно, отметил российский лидер. «В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге», - сказал глава государства. Путин подчеркнул, что российские военные в тяжелый для страны час встали на пути у смуты. Экспертное мнение и аналитика