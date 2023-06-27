Путин заявил, что погибшие во время мятежа летчики с честью выполнили свой долг

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Погибшие во время попытки мятежа летчики с честью исполнили свой долг, заявил российский президент Владимир Путин в ходе обращения к военнослужащим на Соборной площади в Кремле. Их память почтили минутой молчания.

Также президент поблагодарил личный состав Вооруженных сил Российской Федерации, правоохранительных органов и спецслужб за отвагу, доблесть и верность народу. По словам Путина, их мужество и решимость сыграли решающую роль в подавлении мятежа.

Напомним, ранее глава государства уже заявлял, что мужество и самопожертвование павших летчиков уберегли страну от трагических разрушительных последствий. Они встали на пути мятежников.

Сегодня в Федеральной службе безопасности России заявили о прекращении уголовного дела о мятеже. В ведомстве отметили, что участники мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.