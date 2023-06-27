Путин заявил, что военные России в трудный час встали на пути смуты

Президент России заявил, что итогом этой смуты был бы хаос.

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Президент России Владимир Путин обозначил роль военных, которые встали на пути смуты в трудный для страны час. Он заявил это в выступлении перед силовиками на Соборной площади Кремля.

Он добавил, что, к счастью, во время попытки мятежа не пришлось снимать подразделения из зоны специальной военной операции.

По словам Путина, армия и народ не приняли сторону мятежников.

Кроме этого, Владимир Путин призвал почтить минутой молчания память погибших летчиков. Ранее президент подчеркивал, что действия авиации уберегли Россию от трагических последствий.