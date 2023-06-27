В Кремле заявили, что сегодня после 13:00 Путин обратится к силовикам
Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, обращение состоится на Соборной площади Кремля.
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Президент России Владимир Путин обратится к силовикам сегодня после 13 часов дня. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Путин в Кремле обратится к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок и законность во время мятежа и участвовали в пресечении попытки мятежа», - заявил Песков журналистам.
Кроме того, по словам Пескова, Путин встретится отдельно с некоторыми военнослужащими.
Ранее в Федеральной службе безопасности России сообщили о прекращении дела о вооруженном мятеже.