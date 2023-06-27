Опубликованы кадры оглашения приговора по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Экс-глава ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов получил 10,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

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Во вторник Центральный районный суд Кемерово вынес приговор экс-главе ГУ МЧС по Кузбассу Александру Мамонтову и бывшему главному пожарному инспектору регионального центра Григорию Терентьеву. Опубликованы кадры с заседания по делу о пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово.

Напомним, Александр Мамонтов в совокупности получил 10,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Также он должен будет заплатить штраф в размере 900 тысяч рублей. Ему вменялись растрата и халатность.

Григорию Терентьеву дали 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Он заплатит штраф в размере 120 тысяч рублей.

Напомним, в октябре прошлого года к восьми годам лишения свободы приговорили совладельца сгоревшей «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского. Следствию удалось доказать, что мужчина дал взятку главе Госстройнадзора региона Танзиле Комковой при реконструкции торгово-развлекательного комплекса.

Отбывать наказание он должен в исправительной колонии строгого режима. Также Вишневский обязан выплатить штраф в размере 21 миллиона рублей.