Совладелец «Зимней вишни» отправится в колонию на восемь лет

Следствие доказало его вину в даче взятки главе Госстройнадзора при реконструкции ТРЦ.

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Совладельца сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского приговорили к восьми годам лишения свободы. Такое решение принял Центральный районный суд Кемерово. Следствию удалось доказать, что Вишневский дал взятку главе Госстройнадзора региона Танзиле Комковой при реконструкции ТРЦ.

«Назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы… со штрафом в размере трехкратном сумме взятки, то есть 21 миллион рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - зачитал приговор судья.

По данным следствия, в 2013-2014 годах осужденный через посредника дал взятку в семь миллионов рублей, чтобы реконструировать торговый центр с нарушением проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания.

Сильнейший пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые площадки. В результате трагедии погибли 60 человек, большинство из них - дети.