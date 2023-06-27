Экс-главе ГУ МЧС по Кузбассу дали 10,5 года лишения свободы по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»

© Фото: Александр Патрин, РИА Новости

Экс-начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова суд приговорил к 10,5 года лишения свободы по делу о пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово. Также осужден и бывший главный пожарный инспектор регионального центра Григорий Терентьев. Ему дали 8,5 года.

Было установлено, что Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в период 2017-2018 годов проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ТРЦ «Зимняя вишня». При этом, согласно закону, она должна была пройти до 18 марта 2018 года.

Кроме того, в период с июня 2015 по апрель 2018 года Мамонтов с использованием служебного положения похитил 1,8 миллиона рублей, принадлежавших региональному управлению МЧС. Также выяснилось, что Терентьев в 2017 и 2018 годах обманом украл денежную компенсацию, которая ему не полагалась.

Напомним, сильнейший пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые площадки. В результате трагедии погибли 60 человек, большинство из них - дети.