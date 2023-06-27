Умер сыгравший магната в «Титанике» актер Лью Палтер

В фильме Джеймса Кэмерона он сыграл магната Исидора Штрауса, который погиб на лайнере в 1912 году вместе с женой.

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Сыгравший в легендарной картине «Титаник» актер Лью Палтер скончался на 95-м году жизни, приводит «360» сообщение The Hollywood Reporter.

Актер умер 21 мая в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала онкология, сообщила его дочь Кэтрин Палтер.

Как утверждается, в фильме Джеймса Кэмерона он сыграл магната Исидора Штрауса, который в действительности погиб вместе со своей супругой Идой во время крушения лайнера в 1912 году.

В «Титанике» Палтер в роли Исидора обнимает свою жену на кровати в их каюте, когда мощные потоки воды заполняют судно.

Ранее туристический аппарат «Титан» пропал 18 июня во время спуска к обломкам «Титаника». На борту батискафа находились пять человек, связь с ним пропала меньше чем через два часа после того, как началось погружение.

Впоследствии американская береговая охрана, которая проводила поисково-спасательную операцию, сообщила, что произошел взрыв, в результате которого батискаф был разрушен, а пять членов его экипажа погибли.