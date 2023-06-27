Путин обсудил с силовиками ситуацию после попытки военного мятежа

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Президент Владимир Путин предложил руководителям силовых ведомств страны проанализировать и обсудить на совещании ситуацию, сложившуюся в стране за последние несколько суток после попытки вооруженного мятежа со стороны руководства и некоторых бойцов ЧВК «Вагнер».

«Собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение нескольких суток и чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент времени, а также поговорить о задачах, которые перед нами стоят в результате анализа тех событий, которые произошли в стране», - сказал Путин.

Вместе с главой государства в совещании приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, генпрокурор Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСО Дмитрий Кочнев, руководитель СК РФ Александр Бастрыкин и другие главы силовых ведомств.

До этого Путин обратился к россиянам с обращением. Глава государства дал развернутую оценку произошедшим в минувшую субботу событиям, поблагодарил военных и оперативников спецслужб за проделанную работу и дал свою оценку действиям организаторов и участников мятежа.