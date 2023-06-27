В Белоруссии пообещали рассказать детали переговоров во время попытки мятежа в России

Александр Лукашенко в подробностях и по хронологии рассказал подробности разрешения ситуации.

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Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе выступления во Дворце Независимости в Минске, на котором присутствует руководство силовых структур, огласил детали разрешения ситуации в России, сложившейся в минувшие выходные. Об этом сегодня сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что белорусский лидер в подробностях и по хронологии рассказал подробности переговоров. Их должны озвучить для широкой общественности в ближайшее время.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что привел армию в полную боеготовность. Также он признался, что ему было «больно» наблюдать за происходящим в России.

Также, по его словам, белорусская оппозиция готова была пойти на вооруженный мятеж.