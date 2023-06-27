Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция готова была реализовать сценарий мятежа

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция на фоне происходивших в России событий готова была реализовать сценарий вооруженного мятежа.

«Фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий вооруженного мятежа», - сказал он на церемонии вручения генеральских погон сотрудникам силовых ведомств.

Белорусский лидер признался, что ему, а также многим белорусским гражданам было «больно» видеть происходившие 24 июня в России события. Он также заявил, что на фоне происходящего распорядился привести армию в полную боевую готовность. Лукашенко рассказал и о наличии у Минска технических возможностей, необходимых для противостояния исходящей со стороны западных стран угрозы.

Между тем в ФСБ РФ сообщили о прекращении дела о вооруженном мятеже.