МО РФ сообщило о подготовке передачи тяжелой техники ЧВК «Вагнер» в подразделения ВС РФ

Накануне президент России Владимир Путин предложил бойцам «Вагнера» заключить контракт с Министерством обороны или вернуться к своим семьям.

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В Министерстве обороны России сообщили о подготовке передачи тяжелой военной техники ЧВК «Вагнер» в подразделения ВС РФ.

Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале российского военного ведомства.

«Идет подготовка к передаче ЧВК "Вагнер" тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных сил РФ», - говорится в публикации МО РФ.

Сегодня в Федеральной службе безопасности России сообщили, что дело о вооруженном мятеже было прекращено во вторник, 27 июня.

Накануне, 26 июня, глава государства Владимир Путин в ходе обращения к россиянам предложил бойцам «Вагнера» заключить контракт с Министерством обороны России или вернуться к своим семьям.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.