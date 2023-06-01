Палата представителей США одобрила законопроект о повышении госдолга

За высказались 314 конгрессменов, против - 117.

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Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга. Об этом сообщает телеканал CNN.

За высказались 314 конгрессменов (149 республиканцев и 165 демократов), против проголосовали 117 (71 республиканец и 46 демократов). Для одобрения законопроекта хватило бы 250 голосов за.

После одобрения палаты представителей законопроект отправится на рассмотрение в сенат. В случае положительного исхода документ подпишет президент Джо Байден.

Ранее Байден и спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти достигли соглашения по бюджету во избежание дефолта страны. Документ предусматривает достижение потолка госдолга США 2 января 2025 года, до 1 января он будет повышаться.