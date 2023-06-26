Мик Уоллес заявил, что пока простые украинцы умирают, президент Украины концентрирует власть и проводит корпоративную распродажу.

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Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес обвинил президента Украины Владимира Зеленского в распродаже сельскохозяйственных земель. Об этом Уоллес написал в Twitter.

По словам депутата, пока простые украинцы из рабочего класса умирают, Зеленский использует боевые действия для того, чтобы сконцентрировать власть и ускорить корпоративную распродажу.

«Ущерб Украине огромен <...> Более 3 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель теперь принадлежат компаниям, базирующимся в западных налоговых убежищах», - написал представитель Ирландии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что применение боеприпасов с обедненным ураном резко понизит, если вообще сохранит, возможности Украины производить качественное незараженное продовольствие. Такие боеприпасы Киеву поставляет Великобритания.

Министр агропромышленного комплекса ДНР Артем Крамаренко заявил, что разминирование сельхозугодий в республике займет несколько лет. По его словам, площадь заминированной территории оценочно составляет более 40 тысяч гектаров.