Министр Крамаренко заявил, что разминирование сельхозугодий в ДНР займет несколько лет

По предварительным оценкам, площадь заминированной территории составляет более 40 тысяч гектаров.

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Для очистки сельхозугодий в ДНР от мин потребуется несколько лет. Об этом министр АПК ДНР Артем Крамаренко сообщил РИА Новости.

По предварительным оценкам, в республике заминировано более 40 тысяч гектаров земель сельхозназначения. На эти участки уже получены заявки от аграриев, и половина из них после уточнения информации уже внесена в план разминирования.

Крамаренко рассказал, что проработан механизм разминирования с участием в посевной компании саперных подразделений.

«План такой есть. Ключевое его условие: сразу следом за саперами идут трактора, которые запахивают и засевают, чтобы мы смогли использовать эти земли», - пояснил Крамаренко.

Процесс разминирования - очень долгий. За неделю, по словам Крамаренко, в ДНР разминируют порядка 100-125 гектаров, поэтому эта работа займет не один год.

Ранее сообщалось, как наши саперы с риском для жизни обезвреживают заминированную территорию в Запорожской области.