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Киевский провал: как контрнаступление ВСУ обернулось чудовищными потерями для Украины

Федор Шеин
02:05 26.06.2023
Режим Зеленского активно использует западное вооружение и обученных инструкторами НАТО бойцов элитных частей ВСУ.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: РИА Новости
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Киев попытался начать новое масштабное контрнаступление сразу на нескольких направлениях. Но наши военные на передовой не только не дрогнули, но и доказали, что со своих позиций не уйдут. Они как выполняли, так и будут выполнять все поставленные перед ними задачи спецоперации. Попытки наступать велись на трех направлениях - Запорожском, Донецком и Южно-Донецком. И везде, не смотря на ожесточенные бои - наши Вооруженные силы стояли буквально на смерть. Везде выстроены прочные линии обороны, оборудованы минные поля, установлены противотанковые ловушки.

«Киевский режим задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО. С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг», - заявил Министр обороны России Сергей Шойгу. 

Достаточно откровенное заявление прозвучало на неделе из уст официального представителя Пентагона Сабрины Сингх. Оказывается, Вашингтон не просто прекрасно знает про чудовищные потери украинской армии, но и считает массовую гибель украинских солдат в ходе контрнаступления - совершенно нормальной.

Тем временем на кладбищах Львова начали раскапывать старые безымянные могилы погибших в прошлых войнах, чтобы освободить место для новых. В свою очередь, власти Ивано-Франковска решили снабдить местные кладбища самокатами и велосипедами. Площадь захоронений стала такой большой, что людям уже тяжело по ней передвигаться пешком. Но если Вашингтон приказал наступать - значит надо наступать. И вот уже в нескольких областях Украины на неделе была официально объявлена всеобщая мобилизация.

О том, как официальный Киев по указке США тащит в пекло войны последних оставшихся в живых украинцев и что из этого выходит - в материале корреспондента «Звезды» Федора Шеина.

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