По словам представителей стран Запада, контрнаступление оказалось «тяжелым испытанием» и пока не оправдывает возложенных на него надежд.

© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert dpa Globallookpress

Контрнаступление Украины вопреки ожиданиям союзников оказалось «тяжелым испытанием». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона.

«(Контрнаступление. - Прим. ред.) не оправдывает ожиданий ни на одном фронте», - следует из сообщения.

Отмечается, что украинские войска оказались уязвимыми перед минными полями, в то время как вооруженные силы России демонстрируют высокий профессионализм в обороне и при работе с авиацией.

Неудачи контрнаступления и серьезные потери противника также связаны с неблагоприятными погодными условиями, однако США и другие союзники «сохраняют оптимизм» до июля, добавили в статье. В среду Зеленский признал, что контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы».

Накануне во время встречи в Кремле с лучшими выпускниками военных вузов президент России Владимир Путин заявил, что у противника нет шансов на успешное наступление, так как по последним данным ВС РФ уничтожили 245 украинских танков и 678 бронемашин, в том числе американского, французского и немецкого производства.