Telegraph: в Европе собираются за три года создать защиту от гиперзвуковых ракет

Предполагается, что она будет способна сбивать ракеты, которые движутся со скоростью 11 тысяч километров в час.

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Европейский разработчик производитель ракетных систем MBCA намерен за три года создать прототип защитной системы против гиперзвуковых ракет, пишет The Telegraph. Достигнута предварительная договоренность о такой разработке между MBDA, властями Германии, Италии, Нидерландов и Франции.

Исполнительный директор компании Эрик Беранже заявил, что этот проект будет способствовать «укреплению индустрии суверенных ракетных систем в Европе». Кроме того, создание такой системы должно увеличить конкурентоспособность европейской промышленности, сказал он.

Новая противоракетная система может быть развернута по всей Европе. Предполагается, что она будет способна сбивать ракеты, которые движутся со скоростью 6900 миль в час (11 тысяч километров в час), уточняет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками высших военных учебных заведений сообщил, что первые пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой поступят на боевое дежурство в ближайшем будущем.

В середине мая в Минобороны России сообщили, что высокоточным ударом гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» поразил ЗРК Patriot производства США, расположенный в Киеве.