В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Telegraph: в Европе собираются за три года создать защиту от гиперзвуковых ракет

Владимир Рубанов
02:16 26.06.2023
Предполагается, что она будет способна сбивать ракеты, которые движутся со скоростью 11 тысяч километров в час.
Telegraph: в Европе собираются за три года создать защиту от гиперзвуковых ракет
© Фото: imago stock&people Globallookpress
Читайте нас на:

Европейский разработчик производитель ракетных систем MBCA намерен за три года создать прототип защитной системы против гиперзвуковых ракет, пишет The Telegraph. Достигнута предварительная договоренность о такой разработке между MBDA, властями Германии, Италии, Нидерландов и Франции.

Исполнительный директор компании Эрик Беранже заявил, что этот проект будет способствовать «укреплению индустрии суверенных ракетных систем в Европе». Кроме того, создание такой системы должно увеличить конкурентоспособность европейской промышленности, сказал он.

Новая противоракетная система может быть развернута по всей Европе. Предполагается, что она будет способна сбивать ракеты, которые движутся со скоростью 6900 миль в час (11 тысяч километров в час), уточняет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками высших военных учебных заведений сообщил, что первые пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой поступят на боевое дежурство в ближайшем будущем.

В середине мая в Минобороны России сообщили, что высокоточным ударом гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» поразил ЗРК Patriot производства США, расположенный в Киеве.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:53 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва автомобиля на западе Москвы
22:43 В стране и мире
В Британии более 10 тысяч граждан потребовали референдум для отмены антироссийского курса
20:50 В стране и мире
Правительство Москвы разъяснило правила функционирования организаций и ИП в нерабочий день
22:07 В стране и мире
Блинкен заявил, что слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине отражают позицию США
20:39 В стране и мире
СЦКК: удар в районе бизнес-центра в Донецке могли нанести из HIMARS
Популярное
В США при обрушении железнодорожного моста в реку упали вагоны с нефтепродуктами
Видео
Опубликованы кадры ухода бойцов ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону
Песков назвал гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, слово президента России
Песков сообщил о прекращении уголовного дела против Пригожина
В мэрии сообщили, что 26 июня остается нерабочим днем в Москве
Видео
Суровикин призвал бойцов ЧВК «Вагнер» остановиться и не играть на руку противнику
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.